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Euro Bölgesi’nde riskler devam ediyor

23.03.2017 - 11:41 | Son Güncelleme : 23.03.2017 - 14:20

IIF yayımladığı raporda Euro Bölgesi’nde olumlu gelişmelere karşın risklerin devam ettiği uyarısında bulundu.

Uluslararası Finans Entitüsü (IIF), Euro Bölgesi’nin görünümüne ilişkin bir rapor yayımladı. Euro Bölgesi’nin 2016 yılında yüzde 1,7'lik Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışıyla ABD'yi geride bırakarak sağlam toparlanmayı sürdürdüğü aktarılan raporda, 2017’de yüzde 1,8 ve 2018'de de yüzde 1,7’lik büyüme beklendiği ifade edildi.

Ancak bölgedeki toparlanmanın dengesiz gerçekleştiğine işaret edilen raporda, "Bazı ülkelerde büyüme son zamanlarda genişlemesine karşın, GSYH seviyeleri halen oldukça düşük seviyede. İtalya ve Portekiz gibi Euro Bölgesi krizinden en çok zarar gören ülkeler, yüksek kamu borcunun GSYH oranı, özellikle gençler arasındaki yüksek işsizlik ve takipteki kredilerin endişe verici seviyeleri nedeniyle kırılgan olmaya devam ediyor. Bu ülkeler dengesizliklerin azaltılması konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da Avrupa Merkez Bankası (ECB) varlık alımlarını azaltmaya başladığında, bir kez daha ön planda olacaklar." denildi.

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Raporda, Euro Bölgesi’nde bu yıl siyasi seçimler, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) ve yeni ABD yönetiminin korumacı politikalarından kaynaklanan riskler bulunduğu ancak potansiyel bir olumlu etkinin ise daha güçlü küresel büyümeden kaynaklanabileceği aktarıldı.

GÖÇ ANLAŞMASININ BOZULMASI OLUMSUZ ETKİLER

Avrupa’da gerçekleşecek seçimlerin risk olarak görüldüğü aktarılan raporda, "Marine Le Pen'e verilen destek ve onun AB'yi terk etme arzusu göz önüne alındığında, Fransa'daki seçimler, bize göre en büyük risk kaynağıdır. Bununla birlikte, merkezci aday Emmanuel Macron, son zamanlarda hız kazanıyor ve Le Pen'den daha geniş bir ilgi görüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, ayrıca Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasına da değinildi. 2015 ve 2016 yıllarında göç akınının Avrupa projesi için önemli bir baskı oluşturduğuna işaret edilen raporda, “2016'da Türkiye ile yapılan bir göç anlaşması sonrasında mülteci girişleri azaldı. Ancak Türkiye ile ilişkiler son aylarda kötüleşti ve Türkiye bu anlaşmayı iptal etme tehdidinde bulundu. Anlaşmanın bozulması, mülteci akının artması ve AB'nin bağlılığına yönelik baskıların yeniden başlaması, aşırı tutucu AB karşıtı siyasi partilere desteğin artması ve insanların serbest dolaşımı konusunda sınırlamalar yapma ihtimalinin artmasıyla sonuçlanabilir.” ifadelerine yer verildi.

VARLIK ALIM PROGRAMINDAN KADEMELİ ÇIKIŞ İLAN EDİLEBİLİR

2017 ve 2018’de, ECB için önemli zorluklar görüleceği ve Petrol  fiyatındaki etki kaybolduğunda manşet enflasyonun 2017 boyunca gerilemesinin muhtemel olduğu ifade edilen raporda, ancak çekirdek enflasyonun 2017 yılı boyunca kademeli olarak yüzde 1,1 ve 2018 yılı sonunda da yüzde 1,3 seviyesine kadar yükselmesinin tahmin edildiği paylaşıldı.

Bu nedenle ECB'nin siyasi risklerden kaynaklanan olumsuz sonuçlar olmaması durumunda kademeli olarak varlık alımlarını azaltmaya başlamasının beklendiği belirtilen raporda, "Şu anki beklentimiz, ECB'nin Almanya'daki seçimlerden sonra Ekim 2017'de varlık alımlarından kademeli çıkışı açıklaması ve alımları 2018'de birinci çeyrekte ayda 40 milyar euroya, ikinci çeyreğinde de ayda 20 milyar euroya indirmesi yönünde." denildi.


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