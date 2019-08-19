Euro Bölgesi’nde cari fazla daraldı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi’nde cari fazla, mal ve hizmetlerdeki düşüşün etkisiyle haziranda mayıs ayına göre geriledi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) verilerine göre, Euro Bölgesi’nde cari fazla, haziranda 12 milyar Euro gerileyerek 18 milyar Euro oldu. Mayıs ayında cari fazla 30 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti. Son 12 aylık verilere bakıldığında haziranda Euro Bölgesi’nin cari fazlası da bir önceki yılın aynı dönemine göre 73 milyar Euro azalarak 318 milyar Euroya geriledi. Bu da Euro Bölgesi GSYH’sinin yüzde 2,7’sine denk geldi. Bir önceki dönem bu oran yüzde 3,4 olmuştu.

ECB açıklamasında, “Bu düşüş ürünlerde cari fazlanın 318 milyar Eurodan 290 milyar Euroya, hizmetlerde cari fazlanın 117 milyar Eurodan 96 milyar Euroya ve birincil gelirlerdeki cari fazlanın 94 milyar Eurodan 91 milyar Euroya gerilemesinden ve ikincil gelir cari açığının 138 milyar Eurodan 159 milyar Euroya yükselmesinden kaynaklandı.” ifadelerine yer verildi.

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Haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde Euro Bölgesi yerleşiklerinin Euro Bölgesi dışında bulunan doğrudan yatırımlarını 316 milyar Euro azaltması dikkati çekti. Bir önceki yılın aynı döneminde yatırımcılar 85 milyar Euro tutarında net doğrudan yatırım yapmıştı.

Euro Bölgesi dışından gelen yatırımcılar da Euro Bölgesi’ndeki doğrudan yatırımlarını 246 milyar Euro tutarında azalttı. Euro Bölgesi yerleşikleri haziran ayı itibarıyla 12 aylık dönemde, yabancı varlık alımlarını 229 milyar Eurodan 318 milyar Euroya yükseltti.