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Euro Bölgesi imalat PMI beklentinin üzerinde

24.10.2017 - 13:49

Euro Bölgesi`nde imalat PMI, ekim ayında beklentilerin üzerinde geldi.

Euro Bölgesi'nde imalat PMI, Ekim ayında 58.6'ya yükselerek 57.8 seviyesindeki beklentilerin üzerinde geldi. IHS Markit'in Salı günü açıkladığı veri, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'ın Eylül ayında 56.7 seviyesine gelmesinin ardından Ekim ayında 55.9'a gerilediğini gösterdi. 

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Bölgede bileşik PMI, iki ayın en düşük seviyesine inse de, imalat sektöründe işe alımlar, 1997'den bu yana olan en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektöründe de istihdam güçlendi.


Etiketler

  • Euro Bölgesi
  • PMI
  • hizmet sektörü
  • İmalat sektörü
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