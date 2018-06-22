‹ Önceki Haber Getirisi altını solladı! İşte yıl sonu beklentisi Getirisi altını solladı! İşte yıl sonu beklentisi Sonraki Haber › ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması

Euro bölgesi imalat PMI beklentilere paralel geldi

22.06.2018 - 11:51
Euro bölgesi imalat PMI beklentilere paralel geldi

Euro bölgesi özel sektör işletme büyümesi, hizmet şirketlerinin desteğiyle Haziran'da toparlanırken, ikinci çeyrek sektör büyümesini de beklentilerin üzerinde tamamladı. Ancak ticarete ilişkin endişelerle imalat 18 ayın en zayıf büyümesini kaydetti.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre euro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Haziran ayında 55 öncü değerini alarak beklentilere paralel gelirken, hizmet sektörü PMI ise 55 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Reuters'in haberine göre: Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta kriz dönemi tahvil alım programının bu yıl sona ereceği ve faizlerin 2019'da artacağı sinyalini vermesinin ardından, artan fiyat baskıları ile birlikte hızlı genişleme haberleri ECB'deki politika yapıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacak.

##$HABER_1447020$##

Reuters anketine katılan uzmanlar Mayıs ayında 55.5 değerini alan imalatın Haziran'da 55'e, 53.8 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 53.7'ye gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Mayıs'ta 54.1'i gördükten sonra Haziran'da 54.8'e yükseldi.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.


‹ Önceki Haber Getirisi altını solladı! İşte yıl sonu beklentisi Getirisi altını solladı! İşte yıl sonu beklentisi Sonraki Haber › ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması ABD’ye 'ticari paranoya' suçlaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.852 Değişim: 0,84% Hacim : 4.906 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.451 22.06.2018 Yüksek 96.187
Açılış: 95.517
4,6814 Değişim: -0,82%
Düşük 4,6603 22.06.2018 Yüksek 4,7464
Açılış: 4,7201
5,4602 Değişim: -0,43%
Düşük 5,4277 22.06.2018 Yüksek 5,5241
Açılış: 5,48355
191,16 Değişim: -0,65%
Düşük 190,15 22.06.2018 Yüksek 193,66
Açılış: 192,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.