Euro bölgesi imalat PMI beklentilere paralel geldi

Euro bölgesi özel sektör işletme büyümesi, hizmet şirketlerinin desteğiyle Haziran'da toparlanırken, ikinci çeyrek sektör büyümesini de beklentilerin üzerinde tamamladı. Ancak ticarete ilişkin endişelerle imalat 18 ayın en zayıf büyümesini kaydetti.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre euro bölgesi imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Haziran ayında 55 öncü değerini alarak beklentilere paralel gelirken, hizmet sektörü PMI ise 55 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Reuters'in haberine göre: Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta kriz dönemi tahvil alım programının bu yıl sona ereceği ve faizlerin 2019'da artacağı sinyalini vermesinin ardından, artan fiyat baskıları ile birlikte hızlı genişleme haberleri ECB'deki politika yapıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacak.

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Reuters anketine katılan uzmanlar Mayıs ayında 55.5 değerini alan imalatın Haziran'da 55'e, 53.8 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 53.7'ye gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Mayıs'ta 54.1'i gördükten sonra Haziran'da 54.8'e yükseldi.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.