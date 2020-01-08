‹ Önceki Haber Tarıma dayalı ilk varant işlem görmeye başladı Tarıma dayalı ilk varant işlem görmeye başladı Sonraki Haber › Batı Akdeniz'den 1.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı Batı Akdeniz'den 1.8 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Euro Bölgesi için büyüme beklentisi açıklandı

08.01.2020 - 16:35
Euro Bölgesi için büyüme beklentisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin toparlanma hızının arttığı ve büyümenin 2019’un son çeyreğinde yüzde 0.3 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bir miktar ivme kazandığı belirtilerek, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyümenin ardından, son çeyrekte yüzde 0,3 büyüme beklendiği kaydedildi.

2020’nin ilk iki çeyreğinde ise bölge ekonomisinin yüzde 0,3 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

##$HABER_1459525$##

Raporda, bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 artması beklenen hanehalkı tüketici harcamaları, ekonomik büyümedeki ivmenin itici gücü olarak gösterildi.

Enflasyon tahminlerine de raporda yer verildi. Buna göre 2019'un son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 ve bu yılın ik çeyreğinde yüzde 1,3 olması beklenen enflasyonun 2020'nin ikinci çeyreğinde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyon tahmininin Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar, Euro/dolar paritesinin 1,12 seviyesinde kabul edilerek yapıldığı raporda vurgulandı.

Ekonomik görünüme yönelik risklere yer verilen raporda, “Biraz azalmış olsa da Euro Bölgesi'ndeki büyüme riskleri devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticari ihtilaflar ve Brexit'in yanı sıra Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı grevler ve ABD ile İran arasındaki gerilim de önemli etkenlerden” değerlendirmesinde bulunuldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
112.876 Değişim: 0,25% Hacim : 12.054 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.746 08.01.2020 Yüksek 113.342
Açılış: 110.961
5,9509 Değişim: -0,37%
Düşük 5,9396 08.01.2020 Yüksek 5,9850
Açılış: 5,9728
6,6178 Değişim: -0,59%
Düşük 6,6114 08.01.2020 Yüksek 6,6817
Açılış: 6,6574
301,03 Değişim: -0,28%
Düşük 300,00 08.01.2020 Yüksek 309,76
Açılış: 301,89
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.