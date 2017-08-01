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Euro Bölgesi güçlü seyrini koruyor

01.08.2017 - 14:46

Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 büyüyerek, ilk üç ayda kaydettiği güçlü büyümeyi sürdürdü.

Euro Bölgesi ekonomik büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 0.6 ile güçlü seyrini koruyor. Avrupa Birliği istatistik ofisinin öncü verilerine göre, euro bölgesindeki 19 ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) Nisan-Haziran döneminde Reuters anketi tahminlerine paralel olarak ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0.6, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 2.1 arttı.

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Daha önce yüzde 0.6 olarak açıklanan ilk çeyrek GSYH büyümesi yüzde 0.5'e revize edildi.

Euro bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 2.3 ile ilk çeyrekte kaydettiği yüzde 2'lik tempodan daha hızlı büyüdü.

Euro bölgesi ikinci çeyrek GSYH verisinin ilk revizyonu 16 Ağustos, nihai veri ise 7 Eylül'de açıklanacak.


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