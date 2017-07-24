Euro Bölgesi ekonomisi 6 ayın dibinde!

Euro Bölgesi ekonomisi, imalattaki soğumayla üçüncü çeyreğe altı ayın en yavaş büyümesiyle başladı.

IHS Markit'in Pazartesi günü açıkladığı veriye göre, bileşik PMI Haziran ayındaki 56.3'lük seviyesinden 55.8'e düştü. Veri, bölge GSYİH'sinin, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği yüzde 0.7'lik büyümeye kıyasla çeyreklik düzlemde yüzde 0.6 büyüdüğünü gösterdi.

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, geçtiğimiz hafta, bölgenin eşi benzeri görülmemiş parasal teşvikten çıkmaya henüz hazır olmadığını belirtti. Ekonomik büyüme sağlamlaşıyor gibi gözükürken, fiyatlar, Avrupa Merkez Bankası'nın hedefine ulaşacak kadar hızlı bir artış göstermiyor.

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