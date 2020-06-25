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"Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına likidite sağlayacak"

25.06.2020 - 13:41
"Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına likidite sağlayacak" | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, yeni Avrosistem Repo Programı (EUREP) ile Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına Euro cinsinden finansman sağlanabileceği bildirildi.

Açıklamada, bankanın bu adımı, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla tedbir amaçlı olarak sunulduğu belirtildi.

ECB açıklamasında, yeni programın Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına Euro cinsinden borçlanma imkanı tanıyacağı, programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedildi.


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