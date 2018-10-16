‹ Önceki Haber "Sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başladı" "Sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başladı" Sonraki Haber › Dolar/TL için beklentisini açıkladı Dolar/TL için beklentisini açıkladı

Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

16.10.2018 - 13:55 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi’nde ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar euroya yükseldi.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar euroya yükseldi. İthalat ise yüzde 8,4’lük artışla 169,8 milyar euro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Ağustos 2017’de 15,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 11,7 milyar euroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Euro Bölgesi içi ticaret de bu dönemde yüzde 5,1 artarak 140,7 milyar euro oldu.

##$HABER_1449817$##

Bu yılın ocak-ağustos dönemi ele alındığında ise 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,3’lük artışla 1 trilyon 501,1 milyar euro, ithalat da yüzde 5,5 yükselerek 1 trilyon 371,4 milyar euroya çıktı. Euro Bölgesi, söz konusu dönemde 129,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde ağustos ayında ihracat temmuz ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 193,1 milyar euro, ithalat ise temmuza göre değişmeyerek 176,5 milyar euro oldu. Dış ticaret fazlası da 16,6 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

AB AĞUSTOSTA 8,4 MİLYAR EURO DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİ

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) bu yılın ağustos ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 9,2’lik artışla 159,2 milyar euroya, ithalatın da yüzde 10,3 artarak 167,6 milyar euroya çıktığını ortaya koydu.

AB'de ağustos ayında 8,4 milyar euro dış ticaret açığı gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 4,5’lik artışla 262,9 milyar euro seviyesinde belirlendi.

AB’de ocak-ağustos döneminde 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,2’lik artışla 1 trilyon 286,6 milyar euro, ithalat da yüzde 5,3 yükselerek 1 trilyon 299,6 milyar euroya çıktı. Birlik, söz konusu dönemde 13 milyar euro dış açığı fazlası verdi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber "Sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başladı" "Sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başladı" Sonraki Haber › Dolar/TL için beklentisini açıkladı Dolar/TL için beklentisini açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.466 Değişim: -0,17% Hacim : 8.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.907 16.10.2018 Yüksek 99.224
Açılış: 98.574
5,6712 Değişim: -2,00%
Düşük 5,6643 16.10.2018 Yüksek 5,8076
Açılış: 5,78665
6,5697 Değişim: -2,03%
Düşük 6,5635 16.10.2018 Yüksek 6,7322
Açılış: 6,7055
223,34 Değişim: -2,15%
Düşük 223,21 16.10.2018 Yüksek 229,95
Açılış: 228,24
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.