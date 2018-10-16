Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

Euro Bölgesi’nde ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar euroya yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar euroya yükseldi. İthalat ise yüzde 8,4’lük artışla 169,8 milyar euro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Ağustos 2017’de 15,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 11,7 milyar euroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Euro Bölgesi içi ticaret de bu dönemde yüzde 5,1 artarak 140,7 milyar euro oldu.

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Bu yılın ocak-ağustos dönemi ele alındığında ise 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,3’lük artışla 1 trilyon 501,1 milyar euro, ithalat da yüzde 5,5 yükselerek 1 trilyon 371,4 milyar euroya çıktı. Euro Bölgesi, söz konusu dönemde 129,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde ağustos ayında ihracat temmuz ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 193,1 milyar euro, ithalat ise temmuza göre değişmeyerek 176,5 milyar euro oldu. Dış ticaret fazlası da 16,6 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

AB AĞUSTOSTA 8,4 MİLYAR EURO DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİ

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) bu yılın ağustos ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 9,2’lik artışla 159,2 milyar euroya, ithalatın da yüzde 10,3 artarak 167,6 milyar euroya çıktığını ortaya koydu.

AB'de ağustos ayında 8,4 milyar euro dış ticaret açığı gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 4,5’lik artışla 262,9 milyar euro seviyesinde belirlendi.

AB’de ocak-ağustos döneminde 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,2’lik artışla 1 trilyon 286,6 milyar euro, ithalat da yüzde 5,3 yükselerek 1 trilyon 299,6 milyar euroya çıktı. Birlik, söz konusu dönemde 13 milyar euro dış açığı fazlası verdi.

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