Euro Bölgesi beklentilere paralel büyüdü

Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme, dördüncü çeyrekte beklentileri karşıladı.

Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme, geçtiğimiz yılın sonunda da sağlam büyüme hızını koruyarak Avrupa Merkez Bankasının parasal teşvikten çıkma programını destekledi. Eurostat'ın çarşamba günü açıkladığı veri, bölge ekonomisinde ekonomik büyümenin, dördüncü çeyrekte yüzde 0.6 ile beklentilerle paralel gerçekleştiğini gösterdi.

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Büyüme, Almanya ve İtalya'da yavaşlarken Hollanda ve Portekiz'de hızlandı.

Avrupa Komisyonu, 19 ülkeden oluşan blokta ekonomik genişlemenin finansal krizden bu yana hiç olmadığı kadar dengeli olduğunu belirtmişti. Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları, sağlam ekonomik büyümenin fiyat baskılarını yavaş bir şekilde şiddetlendirerek kademeli sıkılaşmanın önünü açacağı konusunda inançlarının giderek arttığını belirtiyor.



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