‹ Önceki Haber Doğalgazda geri sayım Doğalgazda geri sayım Sonraki Haber › Trump'tan Fed'e bir eleştiri daha Trump'tan Fed'e bir eleştiri daha

Eti Bakır’dan 3.1 milyar liralık yatırım

21.08.2018 - 09:20
Eti Bakır’dan 3.1 milyar liralık yatırım

ETİ Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, gelecek 4 yılda toplam 3,1 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Şara, Eti Bakır Samsun Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Gelecek 4 yılda toplam 3.1 milyar liralık yatırım kararı aldıklarını açıklayan Şara, “Yaklaşık her yıl 787 milyon liralık yatırım yapacağız. Böyle zamanlarda yapılacak olan en iyi şey yatırımdır. Biz de bunu yapıyoruz. Daha çok üreten Türkiye dış saldırılara karşı da daha dirençli olacaktır” diye konuştu. Şara, Eti Bakır’ın 14 yıl önce kapanmak üzereyken Cengiz Holding tarafından özelleştirme yoluyla satın alındığını anımsatarak, aradan geçen sürede tesislere 635 milyon dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini verdi. Yeni yatırımlarla birlikte bu rakamın 1.1 milyar dolara ulaşacağına işaret eden Şara, şunları kaydetti: “Yeni yatırımların inşaat aşamasında 2 bin kişi çalışacak. Yatırım tamamlandıktan sonra da 500 kişi doğrudan tesislerde istihdam edilecek. Yatırımların oluşturacağı ekosistemle en az 3 bin kişi iş sahibi olacak. Her yıl 500 milyon dolarlık ithalatın önünü kesen Eti Bakır, Türkiye için üretmeye devam edecek. Bugün 3 bin 161 kişiyi istihdam eden Eti Bakır’ın, 2022’de çalışan sayısı 3 bin 660 kişiye ulaşacak. Dolaylı istihdamı da eklediğinizde sayı 10 bin kişiyi aşıyor.”


‹ Önceki Haber Doğalgazda geri sayım Doğalgazda geri sayım Sonraki Haber › Trump'tan Fed'e bir eleştiri daha Trump'tan Fed'e bir eleştiri daha
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.186 Değişim: 1,64% Hacim : 2.211 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 88.939 20.08.2018 Yüksek 90.476
Açılış: 88.985
6,0997 Değişim: 0,49%
Düşük 6,0534 21.08.2018 Yüksek 6,1588
Açılış: 6,0702
7,0299 Değişim: 0,63%
Düşük 6,9745 21.08.2018 Yüksek 7,1099
Açılış: 6,98595
234,00 Değişim: 0,58%
Düşük 232,37 21.08.2018 Yüksek 236,61
Açılış: 232,66
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.