Eti Bakır’dan 3.1 milyar liralık yatırım

ETİ Bakır Genel Müdürü Yılmaz Şara, gelecek 4 yılda toplam 3,1 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türkiye’ye her zamankinden daha büyük bir inançla yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Şara, Eti Bakır Samsun Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Gelecek 4 yılda toplam 3.1 milyar liralık yatırım kararı aldıklarını açıklayan Şara, “Yaklaşık her yıl 787 milyon liralık yatırım yapacağız. Böyle zamanlarda yapılacak olan en iyi şey yatırımdır. Biz de bunu yapıyoruz. Daha çok üreten Türkiye dış saldırılara karşı da daha dirençli olacaktır” diye konuştu. Şara, Eti Bakır’ın 14 yıl önce kapanmak üzereyken Cengiz Holding tarafından özelleştirme yoluyla satın alındığını anımsatarak, aradan geçen sürede tesislere 635 milyon dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini verdi. Yeni yatırımlarla birlikte bu rakamın 1.1 milyar dolara ulaşacağına işaret eden Şara, şunları kaydetti: “Yeni yatırımların inşaat aşamasında 2 bin kişi çalışacak. Yatırım tamamlandıktan sonra da 500 kişi doğrudan tesislerde istihdam edilecek. Yatırımların oluşturacağı ekosistemle en az 3 bin kişi iş sahibi olacak. Her yıl 500 milyon dolarlık ithalatın önünü kesen Eti Bakır, Türkiye için üretmeye devam edecek. Bugün 3 bin 161 kişiyi istihdam eden Eti Bakır’ın, 2022’de çalışan sayısı 3 bin 660 kişiye ulaşacak. Dolaylı istihdamı da eklediğinizde sayı 10 bin kişiyi aşıyor.”