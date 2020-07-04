‹ Önceki Haber Bankalar pandemide KOBİ'lere kredi musluklarını açtı Bankalar pandemide KOBİ'lere kredi musluklarını açtı Sonraki Haber › Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor Haziran ihracatı küresel toparlanmaya işaret ediyor

Esnafa 17 milyar liralık kredi

04.07.2020 - 17:26
Esnafa 17 milyar liralık kredi | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(Halkbank Esnaf Destek Paketi) Kredilerden yararlanan yaklaşık 700 bin esnafımız 17,2 milyar lira kredi kullandı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi" çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari faaliyetleri Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında önemli destekler sağlandığını anımsattı.

Bu çerçevede esnaf ve sanatkarlara yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi"ne değinen Pekcan, "Yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17,2 milyar lira kredi kullandı. Bunun 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla garanti edildi, 13,2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildi." diye konuştu.

Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti.

ESNAFIN 3,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ ÖDEMESİ ERTELENDİ

Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, "Bu kapsamda 3,5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayarak, devletin imkanları ölçüsünde esnafın taleplerinin dinleneceğini ve birlikte sorunlara çözüm bulacaklarına dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sürecinde video konferans yöntemiyle istişare toplantılarını sürdürdüklerine işaret eden Pekcan, esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri ile görüşmeler yaptıklarını, taleplerini, önerilerini, şikayetlerini dinlediklerini belirtti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak esnafın taleplerinin takipçisi olduklarını ifade ederek, Bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye çalıştıklarını, diğer Bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili Bakanlıklara ileterek takip ettiklerini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.748 Değişim: -0,99% Hacim : 20.921 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 115.312 03.07.2020 Yüksek 117.391
Açılış: 117.316
6,8597 Değişim: 0,10%
Düşük 6,8453 04.07.2020 Yüksek 6,9035
Açılış: 6,8528
7,7279 Değişim: 0,32%
Düşük 7,6844 04.07.2020 Yüksek 7,7630
Açılış: 7,7036
392,27 Değişim: 0,24%
Düşük 390,51 03.07.2020 Yüksek 394,04
Açılış: 391,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.