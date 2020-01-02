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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten

02.01.2020 - 17:24 | Son Güncelleme :
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten | Ekonomi Haberleri

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

Lübnan Adalet Bakanı, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) kırmızı bülten notu alındığını açıkladı.

TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi çıkan haberlerde (Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğu iddiası) bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamada, basın yayın ve internet haber sitelerinde çıkan haberlerde "Nissan'ın eski yöneticisi Carlos Ghosn'u İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğunun" iddia edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar, TMSF kayyumluğunda yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

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