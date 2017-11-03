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Eski Katalan bakanların tutuklanması istendi

03.11.2017 - 12:10

İspanya'da bir yargıç, Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyen kabinenin dokuz azledilmiş bakanının tutuklanmasını emretti.

 

Katalonya'nın Madrid hükümeti tarafından azledilen lideri Carles Puigdemont'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması için de müzekkere çıkarıldığını söyledi. Ancak bu iddia İspanya yüksek mahkemesi tarafından yalanlandı.

Katalan bölgesel televizyonunda yayınlanan kısa bir konuşmada Puigdemont, "meşru Katalonya hükümetinin" (üyelerinin)serbest bırakılmasını istedi. Aynı anda Katalan parlamento binasının dışında toplanan yüzlerce kişi de aynı çağrıyı yaptı. Başbakan Mariano Rajoy, geçen hafta Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanından hemen sonra Puigdemont ve kabinesini azletmişti.

Dört yardımcısıyla birlikte hafta sonunda Belçika'ya giden Puigdemont ise mahkemenin isyan, isyana teşvik ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlamalarına karşı ifade vermesi için yaptığı çağrıya uymadı.

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Ülkede büyük heyecan yaratan bağımsızlık girişimi yerine dikkatler şimdiden Katalonya yönetimi için 21 Aralık'ta yapılacak seçimlere çevriliyor.

Dokuz eski bakanın gözaltına alınma emrinin ardından yapılan protesto gösterisine ancak birkaç yüz kişi katıldı. Halbuki son iki aydır süren bağımsızlık gösterilerine yüz binlerce Katalan katılmıştı.

Katalonya'da merkez sağ ve aşırı sol partilerin birleştikleri bağımsızlık bloğunda da çatlaklar görülmeye başlandı. Puigdemont'un kendi partisi olan Demokratik Katalan Partisi içindeki bazı gruplar merkezi hükümet ile bir uzlaşmaya varılmasını savunuyorlar.

Bağımsızlık mücadelesi Katalonya'da bölünmelere yol açtığı gibi, İspanya'nın tümünde de hoşnutsuzluk yarattı.

Madrid'de değişik mahkemelerin, 1 Ekim bağımsızlık referandumundaki rolleri nedeniyle çağırdığı 20 Katalan siyasetçiden 15'i ifade vermeye gitti.

Yüksek mahkeme önüne çıkan eski bakanlardan ise biri hariç, diğerleri ifade vermeyi reddetti.

Bu kişilerin tutuklanmasını emreden yargıç kararını şöyle açıkladı:

"Sanıklar dikkatle tasarlanmış ayrılıkçı sürecin yönetilmesinde ve nihai hedeflerinin önüne çıkabilecek her türlü engelin aşılmasında aktif rol oynamışlardır."

Bu kararla cezaevine gönderilen siyasetçilerin avukatı, tutuklamalara itiraz edeceklerini söyledi.

Mahkemeler ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden, olası para cezalarını karşılamak için şimdiden 6.2 milyon euro teminat yatırmalarını da istedi.


Etiketler

  • Mariano Rajoy
  • Katalonya
  • Puigdemont
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