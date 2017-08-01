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Eski başkandan 'tahvil balonu' uyarısı

01.08.2017 - 08:18

Gerçek balonun hisse senetlerinde değil tahvil piyasasında olduğunu belirten eski Fed Başkanı Greenspan, yatırımcıları uyardı.

Eski Fed Başkanlarından Alan Greenspan, hisse senetlerinde düşüş beklentisi içerisinde olanların tahvil fiyatlarıyla ilgili endişe duymalarının daha iyi olacağını belirtti. Greenspan'e göre gerçek balon tahvil piyasasında ve herkes için “kötü” olacak.

“Her açıdan, uzun vadeli faizler aşırı düşük ve sürdürülemez” diyen Greenspan, “Yükseldikleri zaman kayda değer ölçüde hızlı bir hareket olacak. Bir balonun içerisindeyiz; fakat hisse senedi fiyatlarında değil, tahvil fiyatlarında” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Wall Street tahmincilerinin ortak görüşünün hala düşük faizlerin süreceği yönünde olmasına karşın Greenspan merkez bankalarının parasal genişleme döneminin sona ermesiyle birlikte faizlerin hızlı yükseleceği uyarısında yalnız değil. Deutsche Bank AG'den Binky Chadha, ABD hazine tahvillerinin reel faizlerinin büyüme seviyelerinin işaret ettiği yerin çok altında bulunduğunu belirtmişti. RBC Capital Markets baş ekonomistlerinden Tom Porcelli, enflasyonist baskıların tahvil piyasasını vurmasının an meselesi olduğunu uyarısında bulundu.


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