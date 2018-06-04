İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'in danışmanı Jose Luis Abalos, erken seçim ihtimalini reddetti.

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'in danışmanı Jose Luis Abalos, Sosyalist Parti'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olmamasına rağmen, erken seçim ihtimalini reddetti.

Partisi, 350 sandalyeli parlamentoda sadece 84 üyeye sahip olan Sanchez, bir yolsuzluk skandalı nedeniyle, diğer partileri ikna ederek Cuma günü muhafazakar hükümeti devirmişti.

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Sanchez'in girişimini destekleyen partiler arasında hem önceki hükümetin tasarruf politikalarına karşı olan hem de milliyetçi partiler bulunuyor. Sanchez'in sağ kolu olarak tanımlanan Abalos, bugün COPE radyosuna yaptığı açıklamada, "84 parlamenterle ülkeyi yönetmek pek olası değil ama siyasi görünüm çok parçalanmış durumda ve her şey yeni bir seçimin bunu düzeltemeyeceğini gösteriyor" dedi.