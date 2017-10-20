‹ Önceki Haber Bitcoin 25 bin dolara çıkacak Bitcoin 25 bin dolara çıkacak Sonraki Haber › Piyasalar Yellen`ın konuşmasını bekliyor Piyasalar Yellen`ın konuşmasını bekliyor

Ericsson beklentilerden fazla zarar etti

20.10.2017 - 09:58

Ericsson, üçüncü çeyrekte faaliyet zararının beklentilerin üzerinde olduğunu bildirdi.

Piyasa şartlarının zorlu olmaya devam ettiğini belirten Ericsson, önümüzdeki çeyrekte satışların alışıla gelenden daha az artacağı uyarısında bulundu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İsveç merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Ericsson üçüncü çeyrekte 4,8 milyar SEK zarar etti. Analistler ise 3,5 milyon SEK zarar bekliyorlardı. Şirket geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 300 milyon SEK kar açıklamıştı. Üçüncü çeyrekte satışlar 47,5 milyar SEK olan beklentinin üzerinde 47,8 milyar SEK seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

  • piyasa
  • Ericsson
  • Şirket
‹ Önceki Haber Bitcoin 25 bin dolara çıkacak Bitcoin 25 bin dolara çıkacak Sonraki Haber › Piyasalar Yellen`ın konuşmasını bekliyor Piyasalar Yellen`ın konuşmasını bekliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
109.067 Değişim: 0,58% Hacim : 1.949 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 108.669 20.10.2017 Yüksek 109.273
Açılış: 108.760
3,6704 Değişim: 0,66%
Düşük 3,6454 20.10.2017 Yüksek 3,6715
Açılış: 3,64615
4,3324 Değişim: 0,16%
Düşük 4,3169 20.10.2017 Yüksek 4,3355
Açılış: 4,3256
151,08 Değişim: -0,09%
Düşük 150,81 20.10.2017 Yüksek 151,62
Açılış: 151,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.