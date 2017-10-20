Ericsson beklentilerden fazla zarar etti

Ericsson, üçüncü çeyrekte faaliyet zararının beklentilerin üzerinde olduğunu bildirdi.

Piyasa şartlarının zorlu olmaya devam ettiğini belirten Ericsson, önümüzdeki çeyrekte satışların alışıla gelenden daha az artacağı uyarısında bulundu.

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İsveç merkezli telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Ericsson üçüncü çeyrekte 4,8 milyar SEK zarar etti. Analistler ise 3,5 milyon SEK zarar bekliyorlardı. Şirket geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 300 milyon SEK kar açıklamıştı. Üçüncü çeyrekte satışlar 47,5 milyar SEK olan beklentinin üzerinde 47,8 milyar SEK seviyesinde gerçekleşti.

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