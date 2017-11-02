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Erdoğan'dan Varlık Fonu açıklaması

02.11.2017 - 11:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir vekaleten BIST Başkanı Karadağ tarafından yönetilen Türkiye Varlık Fonu'na kısa zamanda atama yapılmasını umduğunu belirterek, 'Vekil asil gibidir' derler. Vekil arkadaşımız, görevinin başındadır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) yapılacak atamanın durumuna ilişkin, "Varlık Fonu ile ilgili atama noktasındaki yetki Başbakan ve hükümete ait. Şu anda Başbakan'ın yaptığı hazırlık henüz önümüze gelmedi. Konuyu kendileriyle görüşmüş değiliz. Temenni ederim orada da kısa zamanda atama gerçekleşir" bilgisini paylaştı. 

Erdoğan, fona atamanın ne zaman yapılacağı sorusuna,  "Atalarımız, 'Vekil asil gibidir' derler. Vekil arkadaşımız, görevinin başındadır" diye konuştu.

Türkiye Varlık Fonu bir süredir vekaleten BIST Başkanı Himmet Karadağ tarafından yönetiliyor.


Etiketler

  • BIST
  • Himmet Karadağ
  • TVF
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