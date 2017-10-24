Erdoğan'dan bankalarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankaların tüm direnişine rağmen getirdiğimiz yeni sistemle reel sektörün kredi kullanma hacmini kolaylaştırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuştu. Erdoğan, "Bankaların tüm direnişine rağmen -ki bugün inşallah bunlarla ilgili çalışmalarımızı da olgunlaştıracağız- getirdiğimiz yeni sistemle reel sektörün kredi kullanma şartlarını kolaylaştırdık ve kredi hacmini genişlettik" dedi.

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Erdoğan konuşmasında, "Kamu maliyesi politikasından elbette taviz vermeyeceğiz ama bunu büyümemizi engelleyecek, milleti huzursuz edecek şekilde yapmayacağız" diye konuştu.

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