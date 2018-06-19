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Erdoğan perşembe günü yeni havalimanına inecek

19.06.2018 - 11:25
Erdoğan perşembe günü yeni havalimanına inecek

29 Ekim 2018’de açılacak İstanbul’daki yeni havalimanına ilk uçak 21 Haziran Perşembe günü inecek.

Dev merkeze inen ilk uçak olarak Türk havacılık tarihine geçecek uçağın içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olacak. Erdoğan ve beraberindeki heyetin hangi uçak ile saat kaçta iniş yapacağı ise henüz açıklanmadı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yeni havalimanında hazırlıkların başladığını dile getiren yetkililer, “Bu tarihi gün için her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Tüm hazırlıklar da buna göre yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve bazı bakanların da yeni havalimanına inecek ilk uçakta olması bekleniyor.

Bu konuda henüz net bir bilgi verilmedi. Ama hazırlıklarımızı yapıyoruz” dediler.

3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı.

Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü. Bu arada yeni havalimanının yüzde 90.5’i de tamamlandı.

Yetkililer yeni havalimanının, ‘sessiz havalimanı’ konseptiyle hizmet vereceğini belirterek, “Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak” dedi.


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