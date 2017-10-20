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Erdoğan 'büyüme' tahminini açıkladı

20.10.2017 - 09:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyüme bu yıl büyük ihtimalle yüzde 6'nın üzerine çıkacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl büyük ihtimalle yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini söyledi. Erdoğan, dün TRT World Forum'daki konuşmasında, "Güçleniyoruz, daha da güçleneceğiz. Büyüme ilk yarıda bakın 5.1, bu yıl büyük ihtimalle 6'nın üzerine çıkacağız" dedi.

Hükümetin bu yıl için büyüme hedefi yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor.

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Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasını da değerlendiren Erdoğan, "Ne diyor vizede? Kalkıyor, hemen bir paragraf 'Vizeleri kaldırdık.' Bunu diyen kim? Ankara'da büyükelçi, kim bu büyükelçi Koskoca ABD adına stratejik ortağıyla ilişkide hemen şöyle bir paragrafla 'Vizeleri kaldırdık' diyebiliyorsa o zaman ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım" diye konuştu.

Erdoğan, Fethullah Gülen'in iade talebi konusunda ABD'nin tutumunu da eleştirerek şöyle konuştu:

"Eğer ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa bunun karşısında demokrasiye inanmış bir insan olarak biz ne yapacağız? Demokratik bir hukuk devletinin gereği neyse onun gereğini yapacağız. Kalkıp da yani adeta bizi emir kulu gibi görüp 'İşte birisi var içeride, onu bize verin.' Sen onu alacaksan önce sen kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş ve hakkında tutukluluk var. Seninki yargıdan geçmemiş, orada çiftlikte duruyor. Sen çiftliktekini ver bakalım. Ona göre biz ne kadar stratejik ortağız biz bunu görmüş olalım."


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