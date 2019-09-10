Erdoğan: ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

‘WİN WİN ESASINA GÖRE HER İKİ TARAFA DA İMKANLAR KAZANDIRACAK’

Ülkemizde yatırım yapılması yönündeki çağrımız sadece retorikten, bir iyi niyet temennisinden ibaret değildir. Bunun için güçlü ama çok güçlü gerekçelerimiz ve sunduğumuz çok büyük avantajlarımız vardır. Her şeyden önce bu lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi win win esasına göre her iki tarafa da imkanlar kazandıracaktır.

İstanbul’dan sadece 4 saatlik bir uçuşla 60’tan fazla ülkeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Bunun için bir çok küresel yatırımcı yeni pazarlara Türk ortaklarıyla girmeyi tercih ediyor. Küresel düzeyde yaşanan ekonomik değişim yeni üretim merkezlerinin de gelişmesine fırsat sunuyor.

‘TÜRK EKONOMİSİ CANLILIĞINI KORUYOR’

Eğitim kurumlarımızı sayı ve nitelik olarak oldukça iyi bir seviyeye getirdik. Sağlıkta tüm bölgeye hizmet veren konuma geldik. Ulaştırmada bölünmüş yollar 20 bin 663 kilometre ilaveyle 26 bin 757 kilometreye, otoyolları 1161 km ilaveyle 2875 kilometreye çıkardık. Daha önce olmayan hızlı tren hatlarını 1213 kilometreye, havalimanı sayısını ise 30 ilaveyle 56’ya çıkardık, şehirlerimizi raylı sistemlerle donattık.

Müteahhitlerimiz dünyanın her yerinde çok büyük projelere imza atıyor. Ve 17 yıllık iktidarımız döneminde zaman oldu dünyada ikinci sıraya, zaman oldu üçüncü sıraya; sürekli olarak ligin en üst sırasını zorlayan bir ülke olduk. İhracatımızı göreve geldiğimizde 36 milyar dolardan aldık, şu anda ise 170 milyar dolara ulaşmış vaziyette. 170’i de aşıyoruz. Yıllarca ekonomimizin yumuşak karnı olan cari açık önemli oranda aşıldı. Turizmde 50 milyon turistin üzerine çıkacağımızı gösteriyor. Türk ekonomisi canlılığını koruyor.

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