‹ Önceki Haber VakıfBank TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi VakıfBank TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi Sonraki Haber › Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini revize etti Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini revize etti

Erdoğan: ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız

10.09.2019 - 14:29
Erdoğan: ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:

‘WİN WİN ESASINA GÖRE HER İKİ TARAFA DA İMKANLAR KAZANDIRACAK’

Ülkemizde yatırım yapılması yönündeki çağrımız sadece retorikten, bir iyi niyet temennisinden ibaret değildir. Bunun için güçlü ama çok güçlü gerekçelerimiz ve sunduğumuz çok büyük avantajlarımız vardır. Her şeyden önce bu lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi win win esasına göre her iki tarafa da imkanlar kazandıracaktır.

İstanbul’dan sadece 4 saatlik bir uçuşla 60’tan fazla ülkeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Bunun için bir çok küresel yatırımcı yeni pazarlara Türk ortaklarıyla girmeyi tercih ediyor. Küresel düzeyde yaşanan ekonomik değişim yeni üretim merkezlerinin de gelişmesine fırsat sunuyor.

‘TÜRK EKONOMİSİ CANLILIĞINI KORUYOR’

Eğitim kurumlarımızı sayı ve nitelik olarak oldukça iyi bir seviyeye getirdik. Sağlıkta tüm bölgeye hizmet veren konuma geldik. Ulaştırmada bölünmüş yollar 20 bin 663 kilometre ilaveyle 26 bin 757 kilometreye, otoyolları 1161 km ilaveyle 2875 kilometreye çıkardık. Daha önce olmayan hızlı tren hatlarını 1213 kilometreye, havalimanı sayısını ise 30 ilaveyle 56’ya çıkardık, şehirlerimizi raylı sistemlerle donattık.

Müteahhitlerimiz dünyanın her yerinde çok büyük projelere imza atıyor. Ve 17 yıllık iktidarımız döneminde zaman oldu dünyada ikinci sıraya, zaman oldu üçüncü sıraya; sürekli olarak ligin en üst sırasını zorlayan bir ülke olduk. İhracatımızı göreve geldiğimizde 36 milyar dolardan aldık, şu anda ise 170 milyar dolara ulaşmış vaziyette. 170’i de aşıyoruz. Yıllarca ekonomimizin yumuşak karnı olan cari açık önemli oranda aşıldı. Turizmde 50 milyon turistin üzerine çıkacağımızı gösteriyor. Türk ekonomisi canlılığını koruyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber VakıfBank TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi VakıfBank TLREF endeksli bono ihracı gerçekleştirdi Sonraki Haber › Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini revize etti Fitch, ABD ve Çin'in büyüme tahminini revize etti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.213 Değişim: 0,60% Hacim : 8.357 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.336 10.09.2019 Yüksek 101.410
Açılış: 100.614
5,7682 Değişim: 0,32%
Düşük 5,7418 10.09.2019 Yüksek 5,7883
Açılış: 5,7497
6,3720 Değişim: 0,26%
Düşük 6,3443 10.09.2019 Yüksek 6,3946
Açılış: 6,3552
275,80 Değişim: -0,49%
Düşük 274,67 10.09.2019 Yüksek 278,92
Açılış: 277,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.