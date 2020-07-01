Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyümeyle kapatacağız | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Toplantımızın hemen ardından Astana Süreci ile ilgili olarak, Türkiye-İran-Rusya ile bir araya geliyoruz. Bu görüşmemizi de aynı şekilde özellikle İdlib'de, Suriye'de ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağımız görüşmeyi yapacağız. O nedenle sizlerle bir arada olamadık. 3'lü toplantıyı yapmak zorundayız.

Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik izlediği kısıtlama politikaları siyasidir.

Bunların da üstesinden geleceğiz.

Normalleşme takvimi ile birlikte tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı.

İçeride ve dışarıda kötümserlik havası estirseler de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Haziran ayı ile ilgili ilk veriler, bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor.

Temmuz ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

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