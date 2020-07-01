‹ Önceki Haber Altın fiyatları zirvede! Yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları zirvede! Yükseliş sürecek mi? Sonraki Haber › Bakan Varank: Türkiye pozitif ayrışıyor Bakan Varank: Türkiye pozitif ayrışıyor

Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyümeyle kapatacağız

01.07.2020 - 12:32
Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyümeyle kapatacağız | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Toplantımızın hemen ardından Astana Süreci ile ilgili olarak, Türkiye-İran-Rusya ile bir araya geliyoruz. Bu görüşmemizi de aynı şekilde özellikle İdlib'de, Suriye'de ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağımız görüşmeyi yapacağız. O nedenle sizlerle bir arada olamadık. 3'lü toplantıyı yapmak zorundayız.

Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik izlediği kısıtlama politikaları siyasidir. 

Bunların da üstesinden geleceğiz.

Normalleşme takvimi ile birlikte tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı. 

İçeride ve dışarıda kötümserlik havası estirseler de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Haziran ayı ile ilgili ilk veriler, bu doğrultuda  ümit verici gelişmelere işaret ediyor.

Temmuz ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.315 Değişim: -1,04% Hacim : 24.649 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 115.123 01.07.2020 Yüksek 117.358
Açılış: 117.168
6,8480 Değişim: 0,01%
Düşük 6,8429 02.07.2020 Yüksek 6,8508
Açılış: 6,847
7,7109 Değişim: 0,07%
Düşük 7,6956 02.07.2020 Yüksek 7,7158
Açılış: 7,7058
389,68 Değişim: -0,06%
Düşük 389,40 02.07.2020 Yüksek 390,42
Açılış: 389,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.