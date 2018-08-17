‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi açıklandı

Erdemir'den yeni yatırım kararı

17.08.2018 - 10:00 | Son Güncelleme :
Erdemir'den yeni yatırım kararı

Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik yeni yüksek fırın yatırımları kararı aldı.

Erdemir, Karadeniz Ereğli'deki üretim sahasında bulunan 2. Yüksek Fırın'ın yerinde modernize edilmesi yerine, yeni bir Yüksek Fırın yapılmasına karar verdi.

Erdemir'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yeni Yüksek Fırın'ın, mevcut 2. Yüksek Fırın'ın güneyindeki alana ve 1,850 m3 hacminde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

Şirket diğer bir açıklamasında da "2. Sıcak Haddehane Kalite ve Sürdürülebilirlik Yatırımı Projesi"nin ihale sürecinin teknoloji seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, bu yatırımın devreye girmesi ile ürün kalitesinin iyileştirilerek, karlılığın artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Reuters'da yer alan habere göre; Erdemir Grubu şirketi İskenderun Demir Çelik de üretime devam eden 1,850 metreküp hacimli 3. Yüksek Fırın'ın modernize edilmesi yerine; 3,000 metreküplük 1. Yüksek Fırın'ın inşa edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Buna göre; yatırım projesi ile 1. Yüksek Fırın yılda 3,000 m3 kapasite ile demir üretimi yapabilir hale gelecek ve ilaveten oluşacak sentetik gaz elektrik üretimine yönlendirilecek. Oluşacak ilave demir kapasitesi ile beraber satış gelirlerinin de artacağı öngörülüyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
88.735 Değişim: 1,83% Hacim : 7.892 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 84.655 17.08.2018 Yüksek 88.764
Açılış: 86.602
6,0400 Değişim: 3,88%
Düşük 5,7503 17.08.2018 Yüksek 6,3480
Açılış: 5,8142
6,9356 Değişim: 4,34%
Düşük 6,5699 17.08.2018 Yüksek 7,2366
Açılış: 6,6469
229,72 Değişim: 4,64%
Düşük 217,28 17.08.2018 Yüksek 240,01
Açılış: 219,53
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.