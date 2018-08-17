Erdemir'den yeni yatırım kararı

Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik yeni yüksek fırın yatırımları kararı aldı.

Erdemir, Karadeniz Ereğli'deki üretim sahasında bulunan 2. Yüksek Fırın'ın yerinde modernize edilmesi yerine, yeni bir Yüksek Fırın yapılmasına karar verdi.

Erdemir'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yeni Yüksek Fırın'ın, mevcut 2. Yüksek Fırın'ın güneyindeki alana ve 1,850 m3 hacminde üretim kapasitesine ulaşacak şekilde inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

Şirket diğer bir açıklamasında da "2. Sıcak Haddehane Kalite ve Sürdürülebilirlik Yatırımı Projesi"nin ihale sürecinin teknoloji seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, bu yatırımın devreye girmesi ile ürün kalitesinin iyileştirilerek, karlılığın artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Reuters'da yer alan habere göre; Erdemir Grubu şirketi İskenderun Demir Çelik de üretime devam eden 1,850 metreküp hacimli 3. Yüksek Fırın'ın modernize edilmesi yerine; 3,000 metreküplük 1. Yüksek Fırın'ın inşa edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Buna göre; yatırım projesi ile 1. Yüksek Fırın yılda 3,000 m3 kapasite ile demir üretimi yapabilir hale gelecek ve ilaveten oluşacak sentetik gaz elektrik üretimine yönlendirilecek. Oluşacak ilave demir kapasitesi ile beraber satış gelirlerinin de artacağı öngörülüyor.

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