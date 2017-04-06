Erdemir, S&P ile yollarını ayırdı

Ereğli Demir Çelik, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmetini sona erdirdi.

Ereğli Demir Çelik, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'tan hizmet almayacak. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Standard & Poor's (S&P) ile ilişkisini sonlandırdığını ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin BB olan kredi notunu ve negatif olan görünümünü teyit etmiştir. Şirketimizin talebi üzerine, Standard & Poor's firmasından alınan kredi derecelendirme hizmeti sona erdirilmiştir"

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