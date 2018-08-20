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Erdemir kârını yüzde 74 artırdı

20.08.2018 - 09:34
Erdemir kârını yüzde 74 artırdı

Erdemir'in ikinci çeyrek net kârı yüzde 74 artışla 1.5 milyar lira oldu.

Erdemir'in cuma akşamı KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre satışları ise yüzde 32 artışla 6.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin güçlü net kârında, hammadde fiyatlarındaki sınırlı artışa karşın, ürün fiyatlarındaki güçlü artışın marjlara yaptığı katkı etkili olurken; TL'deki değer kaybı da satış gelirlerini destekledi.

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