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EPDK Başkanı: Elektrik zammı olmayacak

26.03.2020 - 14:09
EPDK Başkanı: Elektrik zammı olmayacak | Ekonomi Haberleri

EPDK Yılmaz, koronavirüsle mücadele sürecinde yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 Nisan-Haziran dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Nisan- Mayıs- Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Korona virüsle mücadele sürecinde elektrik ve doğal gazda kesinti yapılmaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulanan Başkan Yılmaz enerji sektörünün üzerine düşen fedakârlığı yapması gerektiğini vurguladı.

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Yılmaz şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımızla eşgüdüm ve tam bir işbirliği ile çalışıyoruz ve ilerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”


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