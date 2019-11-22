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EPDK 29 şirkete lisans verdi

22.11.2019 - 09:41
EPDK 29 şirkete lisans verdi | Ekonomi Haberleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 29 şirkete lisans verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, enerji piyasasında faaliyet göstermek üzere Kuruma başvuruda bulunan 4 şirkete biyogaz, 6 şirkete rüzgar enerji santrali, 2 şirkete jeotermal enerji santrali, 3 şirkete hidroelektrik santrali, bir şirkete güneş enerjisi santrali, 4 şirkete biyokütle, 2 şirkete kojenerasyon tesisi, bir şirkete ithal kömür santrali, bir şirkete gaz elektrik üretimi tesisi, 3 şirkete tedarik, bir şirkete madeni yağ ve bir şirkete de LPG dağıtıcı lisansı verildi.

Kurum, 1 şirketin LPG depolama, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin de üretim lisansını sona erdirdi.


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