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E.ON'un Innogy'yi satın almasına Avrupa Birliği'nden şartlı onay

17.09.2019 - 13:35
E.ON'un Innogy'yi satın almasına Avrupa Birliği'nden şartlı onay | Ekonomi Haberleri

AB Komisyonu, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasına koşullu onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, E.ON'un, Innogy'nin elektrik dağıtımı, tüketici çözümleri ve elektrik üretimi alanlarındaki faaliyetlerini satın almasının koşullu onaylanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için E.On'un, Almanya, Çekya ve Macaristan'daki bazı birimlerini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

KOMİSYON, REKABETE AYKIRI DURUMA BAKIYOR

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.


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