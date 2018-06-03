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Enflasyonla mücadeleye 'Maliye' desteği

03.06.2018 - 22:30
Enflasyonla mücadeleye 'Maliye' desteği

Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonla mücadele için bütçede gerekli olan sıkılaşmayı yapacaklarını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, maliye politikasının enflasyonla mücadeleye farklı kanallardan destek vereceğini söyledi.

Bu kapsamda kamu maliyesindeki sıkılığın devam edeceğine ve hedeflenen bütçe açığının tutturulacağına işaret eden Ağbal, çift haneli seviyelerde bulunan enflasyonun en kısa sürede tekrar tek haneli seviyelere çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Ağbal, Merkez Bankasının da sıkı para politikasına devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geçen yıl kamu maliyesinde bir miktar genişlemeye gittik. Enflasyon gelişmeleri karşısında bunu geri almamız lazım yani bütçe açığının milli gelire oranını tekrar sürdürülebilir seviyelere çekmemiz gerekiyor. Bütçede yapacağımız her iyileşme hem enflasyonu hem de cari açığı aşağı çekecek." diye konuştu.

Kalıcı vergi indirimi taleplerinin maliye politikasında oluşturacağı olumsuz etkilerin gözardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Ağbal, "Zaman zaman yaptığımız düzenlemeleri yetersiz bulan, bunların daha fazla yapılmasını isteyenler olabiliyor ancak her işin bir ölçüsü, hesabı, kitabı var. Bunları yapınca bir yerden vazgeçilen gelir kaynağını bir başka yerden telafi etmezseniz o da açığın artmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

"GEREKEN SIKILAŞMAYI YAPMAMIZ LAZIM"

Bütçedeki genişlemeyi kısa vadede eski seviyelere getirecek bir politika çerçevesinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Önümüzde yeni Orta Vadeli Program (OVP) çalışmaları var. Orada gerçekten bir mali konsolidasyon yapılarak bütçede enflasyonla mücadele için gerekli sıkılaşmayı yapacağız. Özellikle yatırım, üretim istihdam ve ihracat üzerindeki vergileri mali imkanlarımız ölçüsünde azaltacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğiz. Yeni kurmakta olduğumuz Risk Analiz Merkezi, bu konuda atılmış en somut adım. Burası, sektörel bazda risk analizleri yapacak, bu analizlerle mükelleflere uyarıcı bilgilendirmelerde bulunacak. Böylece, tüm vergiler bakımından kayıtlılığı takip altına alacağız."

Ağbal, kamu fiyat ve vergi ayarlamalarının enflasyonla mücadele için önemli olduğunu ifade ederek, " Merkez Bankası ile çok yakın iş birliğimiz var. Akaryakıtta eşel mobil sistemine birlikte çalıştık. Kamu fiyat ayarlamalarının enflasyonist baskı yaratmaması, özellikle vergi ayarlamalarıyla enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında, imkanlarımız çerçevesinde, vergi indirimleri yapmak dahil her türlü tedbiri alacağız. Bütün bunları yaparken ölçüsüz ve hesapsız olmayacağız. Mali alanımıza, imkanlarımıza bakıp yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TOPLUMA İLAVE YÜK GELMEYECEK"

Aldıkları son gider artırıcı tedbirleri topluma ilave yük getirmeden, vergi artışı yapmadan, uygun araçlarla telafi edeceklerini belirten Ağbal, "Kalıcı gelir artışları ya da diğer kalemlerdeki gider azalışlarıyla bunu telafi etmemiz lazım. Kamu harcamalarını tekrar gözden geçirip, daha rasyonel, ekonomiye yansıması daha önemli olan kalemlerde, gider kalemleri içinde ayarlamalar yapmak lazım." dedi.

Ağbal, vergi sistemi içinde çok sayıda vergi istisnası bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu istisnalar bir noktada bizim vazgeçtiğimiz vergiler. Bütün bu vergi istisnalarını bir süredir Gelir Politikaları Genel Müdürlüğümüz gözden geçiriyor. 'Sosyoekonomik olarak getirdiğimiz bir istisna acaba beklenen faydayı ve amacı sağlıyor mu, bunun ekonomi üzerinde oluşturduğu etkiyle vazgeçilen gelir arasında analiz yapınca istisnanın devamı gerekir mi?' diye çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm vergi kanunlarındaki vergi istisnası ve vergi muafiyeti düzenlemelerini gözden geçirme çalışmalarını bitireceğiz. Bir de vergi tabanının genişletilmesi lazım. Bazı alanlarda bizim vergilerimiz taban olarak, kapsam olarak dar. Bazı sektörler var ki vergilemenin kapsamının genişlemesi lazım."

Tüm bunları yaparken, yatırımları teşvik etmeye, üretim üzerinde maliyet oluşturacak hiçbir düzenleme yapmamaya ve ihracatta sıkıntı oluşturacak bir adım atmamaya dikkat edeceklerini vurgulayan Ağbal, "Genel ekonomi içinde vergilemesi zor olan sektörlerin vergilendirilmesi, istisnaların gözden geçirilmesi, dolaylı vergilerde vergi oran ve yapılarıyla ilgili bir gözden geçirme yapılması gerekiyor. Nihai amaç, bütçe dengesinde sahip olduğumuz kazanımları aynen korumak ve devam ettirmek, bütçe disiplini üzerinden enflasyonla mücadeleye katkı vermek, cari açığı aşağı çekmek." diye konuştu.


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