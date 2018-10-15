Enflasyonla mücadeleye destek geldi, indirim yüzde 40’ları buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını açıkladı. Bakan Albayrak, programa katkı sağlamak isteyen firmalara ürün ve hizmetlerinde yılsonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulundu. Bugüne kadar da her sektörden kampanyayı destekleyen firma sayısı 500’ü geçti.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın açıklandığı gün, hem ekonomi yönetimi hem de sigortacılarla konuştum. Sigortacılara kampanyaya katılıp katılmayacaklarını sordum. Konuştuklarımın tamamı programı desteklerini söyledi.

Nitekim sigorta şirketleri de birer birer kampanyaya katılmaya başladı.

Merak edenler, enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan ‘enflasyonlamucadele.org.tr’ internet sitesinden takip edebilirler.

Şirketler bu kapsamda kasko, konut, ferdi kaza sigortalarında -kimileri de sağlık sigortalarında- değişen oranlarda indirim uyguluyor.

KASKO DA VAR

Açıkça söyleyeyim, sigortada uygulanacak yüzde 10 indirim öyle bir indirim ki, gıdacının salam, sucukta; beyaz eşyacının da buzdolabı, çamaşır makinesinde yaptığı indirime benzemiyor.

Sigortada indirim oranı yüzde 40, hatta yüzde 50’yi buluyor.

Nasıl mı? Kasko sigortasından örnek vereyim ki, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanacak indirim kampanyaları arasında tahmin ediyorum vatandaşı en çok ilgilendirecek olanı, kaskodur.

Gerek kurlardaki gerekse de enflasyondaki artış nedeniyle sigortacıların, özellikle kasko sigortalarında maliyetleri de ciddi arttı.

Diğer sigorta branşlarında da arttı ama kurdaki artış, kaskoyu daha çok vurdu.

YÜZDE 10+YÜZDE 30

Hesaplamalara göre de yedek parça maliyeti bu yılın ortasından itibaren minimum yüzde 20, işçilik maliyeti de minimum yüzde 10 arttı.

Ortalamaya vurduğunuzda ise maliyetteki artış yüzde 30’u buldu ki, kimi araç gruplarında bu yüzde 40’a kadar çıkmış durumdu.

En basit şöyle anlatayım.

Sene başında 10 lira prim alıp, 100 liraya sigortaladıkları bir araç için sigortacılar bugün 130 lira ödemek durumundalar.

Ve bu maliyet artışını da bugüne kadar vatandaşa yansıtmadılar ve yansıtmayacaklardı da.

Şimdi de enflasyonla mücadeleyi desteklemek için sigortacılar bir yüzde 10 indirim daha yapmış oldular ve böylece kaskoda indirim tutarı; tüketiciye yansıtılmayan yüzde 30 maliyet artışının üzerine yüzde 10’u da eklediğinizde, yüzde 40’ı bulmuş olacak.

Şunu da belirteyim, sigortacılar yüzde 10 indirimi yapıyor ama otomobilcilerin de yedek parça ve işçilikte aynı indirimi, yani yüzde 10’u yapmaları gerekiyor.

Gerekiyor ki, sigortada indirim kalıcı ve sürdürülebilir olsun.

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