"Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamalarda, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı yarın açıklayacaklarını duyururken; Bankalar Birliği'nin reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü söyledi.

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İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.



Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 8 Ekim 2018