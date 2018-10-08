"Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yarın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklayacaklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamalarda, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı yarın açıklayacaklarını duyururken; Bankalar Birliği'nin reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü söyledi.
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İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 8 Ekim 2018
Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız
Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 8 Ekim 2018
15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum.
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