"Enflasyonda yukarı hareket devam edebilir"

Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonda yukarı hareketin devam edecek gibi göründüğünü belirtirken, "Enflasyon Aralık ayında tek haneye inebilir" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir televizyon kanalında ekonomiyi değerlendirdi. Ağbal'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

##$HABER_1437812$##

*Maliye politikası ekonomiyi desteklemek için etkin bir şekilde kullanılacak.

*Maliye politikasının etkin kullanımı referandumdan sonra sürecek.

*Ağustos 2016'dan bu yana alınan tedbirlerin bütçe üzerinde bazı etkileri oldu.

*2017 bütçe açığı hedeflediğimizden daha fazla olabilir.

*Mali imkanları kullandığımızdan dolayı bütçe açığı biraz daha fazla olacak.

*SGK prim ödemeleri ertelemelerinden dolayı Şubat ayı bütçe açığı genişledi.

*İcracı Cumhurbaşkanlığı sistemi ile büyüme oranları artacak.

*Referandum sonuçları ekonomi üzerinde etkili olacak.

*Enflasyondaki hızlanmanın sebebi gıda fiyatları.

*Enflasyonda yukarı hareket devam edecek gibi görünüyor.

*Enflasyon Aralık ayında tek haneye inebilir.

*Ekonomide aşırı ısınmaya izin verilmeyecek.

*Enflasyon farkı memur ücretlerine yansıtılacak.