Enflasyonda 101 ayın en kötüsü

Mart ayında enflasyon yüzde 1,02 oranında yükseldi. Beklenti yüzde 0,60 oranında yükselmesiydi. TÜFE yıllık bazda ise, yüzde 11,29 oranında yükselerek beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Böylelikle 2008 Ekim ayından beri en yüksek seviye görülmüş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.

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ALKOLLÜ İÇECEKLERDE AYLIK DEĞİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,69, sağlık yüzde 13,28, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,53, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,51 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS)’TE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6,15 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,06 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,75 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.