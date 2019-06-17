'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kampanyasına VakıfBank da katıldı | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 'Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi' ürünü ile ilgili olarak "Bu ürünümüzle konutta ertelenen talebi harekete geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde değerlendirdi.