"Enflasyon ve faizin düşeceğine inanıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 2018'in enflasyon ve faizin düşeceği bir yıl olacağına inandıklarını belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni yıldan umutlu olduklarını belirterek, "2018'in enflasyon ve faizin düşeceği bir yıl olacağına inanıyoruz" dedi.

Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde bir dergi tarafından düzenlenen 'Yılın Yerel Yöneticileri' ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Ödül töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şöyle dedi:

Bugün burada ödül alan başkanlarımızı tebrik ediyorum. Dünyada kalkınma yarışı artık ülkeler üzerinden değil şehirler üzerinden yapılıyor. Bizler bu vizyonla 'kalkınma yerelden başlar' diyoruz. İnsan odaklı yerel kalkınmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda kalkınmayı planlarken yerele daha fazla önem vererek şehirlerin kalkınmasını önemsiyoruz. Halkın sıkıntılarını en iyi yerel yöneticiler bilir. Belediye yöneticiliği demek milletin derdi ve sevincini paylaşmaktır.

Önümüzdeki 2018 yılından umutlu olduklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

2017 senesi Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Türkiye imkanlarını bu millet için kullandı. Kötü senaryolar yazanın elinde kaldı. 2016'da yaşadığımız hain darbe girişime rağmen Türkiye 2017 yılına güçlü bir şekilde girdi.

İnşallah 2018 yılı 2017 yılından daha güzel olacak. 2018'in enflasyon ve faizin düşeceği bir yıl olacağına inanıyoruz. Tökezlemeden dünyanın en büyük projeleri yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Sizler de bu şekilde millete hizmet etmeye devam edin.