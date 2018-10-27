‹ Önceki Haber IMF Arjantin'e vereceği krediyi yükseltti IMF Arjantin'e vereceği krediyi yükseltti

Enflasyon Raporu 31 Ekim'de açıklanacak

27.10.2018 - 09:34
Enflasyon Raporu 31 Ekim'de açıklanacak | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na ilişkin toplantı 31 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-IV"ün 31 Ekim Çarşamba günü yayımlanacağı ve raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirileceği ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.


‹ Önceki Haber IMF Arjantin'e vereceği krediyi yükseltti IMF Arjantin'e vereceği krediyi yükseltti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.542 Değişim: -3,42% Hacim : 5.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 90.542 26.10.2018 Yüksek 94.036
Açılış: 93.973
5,5878 Değişim: -0,82%
Düşük 5,5658 27.10.2018 Yüksek 5,6604
Açılış: 5,634
6,3782 Değişim: -0,44%
Düşük 6,3392 27.10.2018 Yüksek 6,4329
Açılış: 6,4061
221,87 Değişim: -0,59%
Düşük 220,86 26.10.2018 Yüksek 224,62
Açılış: 223,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.