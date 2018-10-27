Enflasyon Raporu 31 Ekim'de açıklanacak | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na ilişkin toplantı 31 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-IV"ün 31 Ekim Çarşamba günü yayımlanacağı ve raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirileceği ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.