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Enflasyon rakamları açıklandı

04.05.2020 - 10:04 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Nisan ayında enflasyon yüzde 0.85 oranında artarken, yıllık yüzde 10.94 seviyesine geriledi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.72 olurken, yıllık enflasyonun ise yüzde 10.79'a düşeceği hesaplanıyordu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 1,55 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1,83 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

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Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise yüzde 1,23 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 11,27, AYLIK YÜZDE 1,11 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gerçekleşti.

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