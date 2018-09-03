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Enflasyon rakamları açıklandı

03.09.2018 - 09:48 | Son Güncelleme :
Enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayında enflasyon yüzde 2.30 olarak gerçekleşirken, 2018 yılında ise yüzde 17.90 oldu. Ekonomistlerin beklentisi, aylık bazda yüzde 2.15 yıllık bazda ise yüzde 17.95 seviyesinde olması yönündeydi.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.

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AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 27,13 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3,33 İLE TR90 (TRABZON, ORDU, GİRESUN, RİZE, ARTVİN, GÜMÜŞHANE)’DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 14,50 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Ağustos 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti


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