"Enflasyon patikasına yönelik güven arttı"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, enflasyon patikasına yönelik güvenlerinin arttığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro bölgesi büyüme görünümüne ilişkin risklerin büyük ölçüde dengelenmiş durumda olduğunu belirtti. Draghi, görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ağırlıklı olarak artan korumacılık tehdidiyle ilişkili olduğunu ifade etti.

Reuters'in haberine göre; Draghi, Avrupa Parlamentosu'nun ekonomi komitesinde yaptığı açıklamada, aldıkları önlemlerin enflasyonu yeniden hedefe ulaştırmada belirleyici bir rol oynadığını söyledi.

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