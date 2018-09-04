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Enflasyon neden yükseldi? Merkez Bankası'ndan açıklama

04.09.2018 - 10:19 | Son Güncelleme :
Enflasyon neden yükseldi? Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası, ağustos aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı. Buna göre; "Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin eylül ayında da devam etmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Merkez Bankası (TCMB) tüketici fiyatlarının yüzde 2.30 arttığı ve yıllık enflasyonun 2.05 puan yükselerek yüzde 17.9 olduğu Ağustos aylık fiyat gelişmeleri raporunda şu açıklamalar yer aldı:

*Gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükseldi

*Enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları oldu

*İthal içeriği yüksek temel mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlendi

*Enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesi beklenmekte

*Bu dönemde hizmet sektöründe de genele yayılan fiyat artışları izlendi

*Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etti

*Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükseldi

*Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmekte.

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