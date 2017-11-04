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Enflasyon Kasım'da zirve yapabilir

04.11.2017 - 10:01

Goldman Sachs, enflasyonun kasım ayında zirve yapmasını beklediklerini açıkladı.

Goldman Sachs, beklentiyi aşan enflasyon verisinin ardından beklentilerini paylaştı. Türkiye'de Ekim'de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 11.9 olarak kendi beklentilerini de aştığını belirten Goldman Sachs, asıl sürprizin ise çekirdek enflasyonun yüzde 11.8'e çıkması olduğunu dile getirdi. 

Kurum konuya ilişkin olarak "Enflasyonun Kasım ayında yıllık yüzde 12.2 ile zirve yapmasını, Aralık ayında ise baz etkisiyle düşmesini bekliyoruz. Ancak yıl sonu için yüzde 10 olan enflasyon beklentimizde yukarı yönlü riskler var" değerlendirmesini yaptı. 

Goldman Sachs Döviz kuru mevcut seviyelerde kaldıkça enflasyonun ancak 2018 yılının ilk çeyrek sonunda tek haneye düşme ihtimali olduğunu belirtti. 

Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar ve 2018'de faiz oranlarını bu seviyelerde tutmasını bekleyen Goldman Sachs "Ancak piyasaların Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşma için 'siyasi alanı' olup olmadığını sorgulamaya başlama riski var" yorumunda bulundu. 

Bugün açıklanan veri, yıllık enflasyonun 9 yılın zirvesine, çekirdek enflasyonun da 2004 Ocak'tan beri en yüksek seviyeye çıktığını göstermişti.


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