"Enflasyon kademeli olarak düşecek"

Gedikli, sosyal medya yoluyla yaptığı değerlendirmede 3. ve 4. çeyrekte enflasyonun kademeli olarak düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli enflasyon verisini değerlendirdi. Gedikli yaptığı değerlendirmede 3. ve 4. çeyrekte enflasyonun kademeli olarak düşeceğini söyledi.

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Gedikli çekirdek enflasyonun yüzde 9.92 beklenirken yüzde 9.42 gelmesinin olumlu olduğunu belirterek "Gıda enflasyonundan kaynaklı artışın alınması gereken önemlerde hızlı olunması gerektiğini gösteriyor.Ancak yılın 3. Ve 4. Çeyreğinde enflasyonun kademeli olarak düşeceğini öngörüyoruz. Yapısal reformlar orta/uzun vadede Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip bunu her fırsatta dile getiriyoruz." yorumunu yaptı.