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Enflasyon 102 ayın zirvesinde!

03.05.2017 - 09:59 | Son Güncelleme : 03.05.2017 - 11:25

Nisan ayı enflasyonu aylık 1,31; yıllık ise 11,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, yüzde 11,87'ye yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1,31, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,76 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,37 oldu. Beklenti TÜFE'de aylık yüzde 1.30, yıllık yüzde 11.72 artış olmasıydı.

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 61,03 ile domateste, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 47,99 ile patlıcanda görüldü.

EKİM 2008'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

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Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP HABERLEŞMEDE

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,02 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 17,94, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,68 ve sağlık yüzde 13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,98 İLE TR63’TE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,58 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,18 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Nisan 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

MART AYINDA ENFLASYON YÜZDE 11.29 OLMUŞTU

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olmuştu.


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