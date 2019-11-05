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Enerjisa Enerji'den 798 milyon lira kar

05.11.2019 - 11:08
Enerjisa Enerji'den 798 milyon lira kar | Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki Enerjisa Enerji, 2019 ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 798 milyon lira kar etti.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin bu yılın 9 aylık döneminde elde ettiği karı, 2018 toplam karını aştı.

Enerjisa Enerji'nin ocak-eylül dönemindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 798 milyon liraya ulaştı. Şirketin, konsolide faaliyet geliri ise 3 milyar 487 milyon lira oldu.

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Üçüncü çeyrekte karlılığı artan şirketin, yıl sonunda faiz ve vergi sonrası nakit akışının pozitife dönmesi ve net karın 1 milyar lirayı aşması bekleniyor.


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