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Enerjinin finansı iklim fonlarından

04.10.2019 - 08:43 | Son Güncelleme :
Enerjinin finansı iklim fonlarından | Ekonomi Haberleri

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından enerji ve bankacılık sektöründen 100’ün üzerinde paydaşın katılımıyla 10 ayda hazırlanan “Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı Raporu” açıklandı.

Rapora göre Türkiye’de enerji sektöründeki dönüşümünün sürmesi için 2030’a kadar yıllık ortalama 5.3 ila 7 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. Bu ölçekte bir finansmanın temini ise çevre ve iklim fonlarından geçiyor. Buna göre dünya çapındaki yatırım ve kalkınma bankaları sürdürülebilir ve verimlilik odaklı projelere milyar dolarlar ayırıyor. Hem bu finansmanı çekmek hem de dünyadaki büyük yatırımcıların negatif faizdeki paralarını çekmek için iklim ve çevre odaklı fonlarla iyi ilişkiler kurulması gerekiyor. Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; Elektrik sektörüne 2030’a kadar yapılacak yatırımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 50’ye yükseleceği hesaplanıyor. Rapora göre ayrıca Türkiye’nin dağıtık enerji modeline geçerek kayıp-kaçak miktarının da azaltabileceğinin altı çiziliyor.

ENERJİYE 110 MİLYON $

Türkiye’nin enerji talebinin son 16 yılda yüzde 90’ın üzerinde arttığını söyleyen Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, “Bu talebi karşılamak için enerji sektörüne 110 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sadece enerji dönüşümü için yapılan yatırımların yıllık ortalama seviyesi 3.5 milyar dolar, finansmanı ise yıllık ortalama 2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde enerji verimliliği için de 10 milyar dolar yatırım yapıldı. Bundan sonraki süreçte verimlilik odaklı çalışmalar daha fazla gündem olacak” dedi.

SHURA tarafından yapılan araştırmaya göre 2004-2018 döneminde enerji yatırımları finansmanında en önemli kaynak yurt içi ve yurtdışı finansal kuruluşlar oldu.


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