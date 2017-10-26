‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 58 dolardan işlem görüyor Petrol fiyatları 58 dolardan işlem görüyor Sonraki Haber › Bankacılar 'faiz indirimi'yle ilgili ne dedi? Bankacılar 'faiz indirimi'yle ilgili ne dedi?

Enerjide yatırım 4 milyar doları aştı

26.10.2017 - 12:05

Elektrikte bir megavatlık kurulu güç için 1-1,2 milyon dolar arasında yatırım yapıldığı dikkate alındığında, 9 aylık enerji yatırımının 4 milyar doları geçtiği hesaplanıyor.

Bu yıl ocak-eylül döneminde elektrikte devreye alınan 3 bin 620 megavatlık kapasiteyle enerji yatırımları 4 milyar doları aştı. AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 81 bin 647 megavata yükseldi.

Söz konusu kapasitenin yüzde 55'ini hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve linyit kaynaklarının içinde olduğu yerli ve yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. 

Kurulu güçte doğalgaz santrallerinin payı yüzde 33, ithal kömürün payı yüzde 9 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3'lük kısım ise fuel-oil, naftalin ve motorin gibi ikincil yakıtla çalışan santrallerden oluştu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Ocak-eylül döneminde 3 bin 620 megavat kapasiteye sahip 116 santral işletmeye alındı. Elektrikte bir megavatlık kurulu güç için 1-1,2 milyon dolar yatırım yapıldığı dikkate alındığında, bu dönemdeki toplam yatırım miktarının 4 milyar doları geçti. 

YATIRIMDA ASLAN PAYI DOĞALGAZIN

Yılın 9 aylık döneminde en büyük yatırım 2 bin 404 megavatla doğalgaz santrallerinde gerçekleşti. Bu dönemde 22 doğalgaz santrali devreye alındı. Söz konusu dönemde 535 megavat kapasiteye sahip 46 yeni rüzgar santrali ve 407,8 megavat kapasiteli 28 hidroelektrik santrali üretime geçti. Jeotermal enerji alanında 171 megavat kurulu güce sahip 8 santral devreye alınırken, 50 megavatlık bir kömür santrali de işletmeye girdi. 

Geri kalan 52,2 megavatlık kurulu kapasite ise biyogaz, fuel-oil, kojenerasyon ve atık ısıdan elektrik üretimi yapan toplam 11 santralden geldi. Öte yandan, geçen yıl ocak-eylül döneminde elektrikte toplam 4 bin 815 megavatlık kapasite devreye alınmıştı. 


Etiketler

  • yatırım
  • elektrik
  • enerji
  • DOĞALGAZ
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 58 dolardan işlem görüyor Petrol fiyatları 58 dolardan işlem görüyor Sonraki Haber › Bankacılar 'faiz indirimi'yle ilgili ne dedi? Bankacılar 'faiz indirimi'yle ilgili ne dedi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.063 Değişim: -0,27% Hacim : 2.254 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 107.864 26.10.2017 Yüksek 108.392
Açılış: 108.293
3,7773 Değişim: 0,26%
Düşük 3,7522 26.10.2017 Yüksek 3,7850
Açılış: 3,7676
4,4645 Değişim: 0,29%
Düşük 4,4388 26.10.2017 Yüksek 4,4766
Açılış: 4,4516
155,21 Değişim: 0,31%
Düşük 154,37 26.10.2017 Yüksek 155,43
Açılış: 154,73
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.