‹ Önceki Haber İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Enerji talebi 2040'ta günlük 357.5 milyon varil olacak

05.11.2019 - 12:48
Enerji talebi 2040'ta günlük 357.5 milyon varil olacak | Ekonomi Haberleri

Dünyada 2040'a kadar küresel enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357,5 milyon varil petrol eş değerine yükseleceği öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, 2040'ta fosil yakıtların küresel enerjideki payı yüzde 75'i aşacak. Fosil yakıtlar içinde petrol yüzde 28,2 ile en büyük pay sahibi olacak. Petrolü yüzde 25,2 ile doğalgaz ve yüzde 21,5 ile kömür izleyecek.

Enerji talebinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2040 itibarıyla yüzde 19, nükleer enerjinin payı ise yüzde 6,1 olacak.

Küresel enerji talebi, 2018'den 2040'a kadar yıllık ortalama yüzde 1 artışla günlük 357 milyon 500 bin varil petrol eş değerine yükselecek. Söz konusu artışın büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak.

##$HABER_1458346$##

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinin enerji talebi, bu dönemde günlük 3,1 milyon varil petrol eşdeğeri düşerken, OECD üyesi olmayan ülkelerin ise günlük 74,8 milyon varil petrol eşdeğeri artacak.

Küresel petrol talebi ise 2040'ta günlük 110,6 milyon varil olarak gerçekleşecek. OECD bölgesinde talep, günlük 38,3 milyon varil olurken, OECD üyesi olmayan ülkelerin petrol talebi ise günlük 72,3 milyon varili bulacak.

Küresel petrol talebinde sektörel bazda en fazla artışın yaşandığı alan kara yolları ulaşımı olacak. Kara yollarında petrol kullanımı 2040'ta günlük 47,3 milyon varil olacak. Bunu havacılık, sanayi ve petrokimya gibi sektörler takip edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.525 Değişim: 0,44% Hacim : 6.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.848 05.11.2019 Yüksek 100.694
Açılış: 100.147
5,7563 Değişim: 0,30%
Düşük 5,7179 05.11.2019 Yüksek 5,7634
Açılış: 5,7391
6,3724 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3647 05.11.2019 Yüksek 6,4008
Açılış: 6,3885
274,53 Değişim: -1,37%
Düşük 274,02 05.11.2019 Yüksek 278,82
Açılış: 278,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.