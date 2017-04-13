Enerji Bakanlığı yeni YEKA için ilana çıktı

Enerji Bakanlığı 1,000 MW gücünde rüzgar YEKA için ilana çıktı; ihale 27 Temmuz'da yapılacak.

Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynak alanlarının (YEKA) tahsis edilmesi kapsamında 1,000 MW kurulu kapasiteli rüzgar santrali için ilana çıktı. İlanda, yarışma başlangıç tavan fiyatı 7 dolar/kWh, elektrik enerjisi alım süresi ise 15 yıl olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, sözkonusu ihale için 27 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

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Katılımcıların, teknoloji sağlayıcıya ait 1 Ocak 2014'ten 31 Aralık 2016'ya kadar toplam gücü asgari 2,000 MW olan rüzgar türbinine ait nasel ana bileşeni üretimini gösteren iş deneyim belgesi sunması gerekiyor.

Yarışmanın kazanılması halinde, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan aynı şartlarda toplamda 50 milyon dolar tutarında, 20 yıl süreli teminat mektubu İdareye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.

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