Endonezya Merkez Bankası faizi yükseltti

Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.5 olarak belirledi.

Endonezya merkez bankası politika faizini bugün 25 baz puan artırarak yüzde 5.5'e çıkardı. Reuters anketine katılan 19 ekonomistten altısı politika faizinin artırılmasını bekliyordu.

Merkez bankası böylece, kısmen Türkiye'deki finansal kriz nedeniyle baskı altında kalan para birimi rupiyi desteklemek için Mayıs ortasından bu yana dördüncü kez politika faizini artırmış oldu.

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